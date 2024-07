Sachsens Innenminister Armin Schuster hat die Abschiebung eines Mannes aus Chemnitz gestoppt. Das Sächische Innenministerium zitierte am Montagvormittag auf seiner Webseite den Innenminister mit den Worten: "Ich habe angeordnet, den Fall durch die Landesdirektion zu überprüfen." Der Sachverhalt werde in Abstimmung mit der Ausländerbehörde der Stadt Chemnitz überprüft.

Bei dem Fall geht es um Robert A., einen in den Niederlanden geborenen Mann. Nach Angaben des Flüchtlingsrates Sachsen, flohen seine Eltern 1993 vor dem Jugoslawien-Krieg. Robert A. wurde auf der Flucht in den Niederlanden unter anderem Namen geboren und besitzt keine Staatsangehörigkeit. Denn weder Serbien, das Geburtsland seiner Eltern, noch die Niederlande oder Deutschland haben ihn als Bürger ihrer Staaten anerkannt.

Nachdem A. 2016 seine Berufsausbildung abschlossen hatte, bekam er laut Flüchtlingsrat zahlreiche Arbeitsangebote. Doch die Ausländerbehörde der Stadt Chemnitz habe es stets abgelkehnz, ihm eine Arbeitserlaubnis auszustellen, da seine Staatsangehörigkeit nicht geklärt sei. Am Freitag wurde A. bei einem Termin in der Ausländerbehörde der Stadt Chemnitz von Polizeibeamten festgenommen und später in Abschiebehaft genommen. Nach heftigen Protesten, unter anderem einer Demontration am Sonntagabend in Chemnitz, stoppte das Sächsische Innenministerium am Montag die bereits laufende Abschiebung des Mannes.