Anlässlich des 70. Jubiläums der Wismut haben am Sonnabend ehemalige Bergleute in Aue ihrer verunglückten Kameraden gedacht. Sie legten am ehemaligen Standort des Wismut-Schachtes in Bad-Schlema Kränze nieder, um an die 33 Bergleute zu erinnern, die beim größten Grubenunglück der Wismut am 15. Juli 1955 ums Leben gekommen sind. Oberbürgermeister Heinrich Kohl erklärte in seiner Rede, dieser Gedenktag gelte auch allen Bergleuten weltweit, die in ihrem Beruf zu Tode oder zu Schaden gekommen sind.

Bildrechte: MDR SACHSEN/Konstantin Henß