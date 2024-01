Gauern liegt heute im Landkreis Greiz. In den 1950er-Jahren war es ein Ort im damaligen Uran-Bergbaurevier Ostthüringens. Das strahlende Erz für das Atomprogramm der Russen - es brachte der DDR bis 1953 nicht einen einzigen Pfennig ein. Denn die Urangewinnung war zunächst eine Reparationsleistung für die Schäden des Zweiten Weltkriegs in der Sowjetunion.

Gauern gehörte zu den Orten in Thüringen, an denen die Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut (SDAG Wismut) tätig wurde. Für den Uranbergbau wurden zwei Drittel des Dorfes geopfert.

Höhenzug am Dorf sorgt für Verunsicherung

Heute sieht es hier aus, als zöge sich ein bewaldeter Höhenzug bis in den Ort hinein. Das ist die Gauern-Halde. Über sie sind einige Fakten in einem behördlichen Datenblatt erfasst. Zum Beispiel, dass in der Betriebszeit von 1954 bis 1967 Bergbau-Abraum bis zu 37 Meter hoch aufgeschüttet wurde.

Bildrechte: Marian Riedel/MDR THÜRINGEN

Die Menge: 7,5 Millionen Kubikmeter Gestein. Es gibt keine Sickerwassererfassung und -ableitung, heißt es im Datenblatt. Aber es gibt erhöhte "Aktivitätskonzentration in Sicker-, Oberflächen- und Grundwasser", steht da auch geschrieben.

Welche Auswirkungen hat das aufs Dorf? Auf Anfrage von MDR THÜRINGEN schreibt der ehrenamtliche Bürgermeister Stefan Mattis, es gebe bis heute keine klaren Aussagen über Gesundheitsgefährdungen. Es gebe bisher auch "keine vorzuweisenden Sanierungspläne, was zu einer allgemeinen Verunsicherung führt".

Bildrechte: Marian Riedel/MDR THÜRINGEN

Fachlich wäre die Wismut GmbH wohl der geeignete Partner, um ein Sanierungskonzept zu entwickeln, heißt es beim Kirchlichen Umweltkreis in Ronneburg. Die Wismut GmbH ist als bundeseigenes Unternehmen zuständig für alle Betriebstätten des zum 1. Januar 1991 eingestellten Uranerzbergbaus der SDAG Wismut in Thüringen und Sachsen.

Für deren Sanierung hat der Bund insgesamt 6,8 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Auch in der Umgebung von Gauern hat die Wismut Halden abgetragen, zusammengelegt und saniert, weil die bis zum Ende des Bergbaus noch zu den Betriebsflächen gehörten. Die Gauernhalde aber zählt nicht zu diesen Objekten. Sie ist ein sogenannter Altstandort.

Verschiedenen Wege in Thüringen und Sachsen für Wismut-Altstandorte

Für Standorte, die 1991 nicht mehr durch die SDAG Wismut bewirtschaftet wurden, gibt es keine einheitliche Vorgehensweise. Sachsen hat seit 2003 mittlerweile drei sogenannte Verwaltungsabkommen mit dem Bund abgeschlossen, damit dort auch Altstandorte des Uranbergbaus saniert werden können.

Bildrechte: Marian Riedel/MDR THÜRINGEN

Das soll bis 2035 beendet werden, für insgesamt 445 Millionen Euro, die das Land Sachsen und der Bund je zur Hälfte tragen. Darüber informierte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2021 in einer Broschüre mit dem Titel "Wismut Bergbausanierung - Verantwortung übernehmen, Zukunft gestalten". Beschrieben werden auch die an den Altstandorten zu leistenden Sanierungsaufgaben. Unter anderem gehe es darum, "radiologische Altlasten zu sanieren" und "Halden zu stabilisieren und deren Oberfläche abzudecken".

Das war schon damals ein schlechter Vertrag, für den wir jetzt teuer bezahlen. Thüringer Umweltministerium zum Altlasten Management Generalvertrag

Thüringen konnte solche Abkommen bisher nicht abschließen. Denn mit Thüringen hatte der Bund bereits 1999 den sogenannten "AMG" abgeschlossen - den "Altlasten Management Generalvertrag". Der sollte gewissermaßen den Deckel zumachen - auf einem Fass ohne Boden: Für den Ausgleich von rund 443 Millionen DM übernahm Thüringen alle Kosten etwa für die Sicherung und Sanierung alter Kali-Gruben und die Sanierung im Teerverarbeitungswerk Rositz.

"Das war schon damals ein schlechter Vertrag, für den wir jetzt teuer bezahlen", teilte das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz im November 2020 ganz offiziell auf seiner Internetseite mit. Trotzdem gilt dieser "AMG". Weitere Abkommen zur Finanzierung von Altlasten-Sanierungen scheinen für Thüringen nicht in Sicht.

Generationen-Ärger in Gauern

Frank Lange vom Kirchlichen Umweltkreis sagt, das sei schlecht für die Altstandorte des Uranbergbaus in Thüringen. Bei denen geht es um Liegenschaften und Einrichtungen, die schon vor Jahrzehnten für die Urangewinnung nicht mehr benötigt wurden.

Bildrechte: Marian Riedel/MDR THÜRINGEN

Sie wurden dann von der SDAG Wismut an die staatlichen Verwaltungen der DDR oder an privat übergeben - aber völlig unsaniert. Lange kennt ein Dokument vom 21. Januar 1957, in russischer und deutscher Sprache verfasst, mit dem Titel "AKT".

Bildrechte: Marian Riedel/MDR THÜRINGEN

Der AKT regelt die Übergabe eines Schachtes und von zwei "Karrieren". Das Wort "Karriere" steht im Russischen für "Steinbrüche", also auch für Halden. Konkret geht es um die Ortslagen von Dietrichshütte, Sorge und Gauern. Allein dieses Papier belegt, was Frank Lange immer wieder betont: Gauern ist kein Einzelfall in Thüringen, sondern nur ein Beispiel für Kommunen, die von Altlasten des frühen Wismut-Bergbaus betroffen sind. Bemerkenswert am Dokument AKT ist der abschließende Punkt vier: "Nach der Übergabe der obengenannten Werte sind jegliche damit verbundenen Forderungen an die SDAG Wismut ausgeschlossen."

Bildrechte: Marian Riedel/MDR THÜRINGEN

In Gauern sorgte erst Jahrzehnte später ein strahlender Karpfen dafür, dass die Öffentlichkeit auf Ausspülungen aus der Halde, die radioaktiv und mit Schwermetallen belastet sind, aufmerksam wurde. Vorsorglich reagierte damals das Landratsamt. Es verbot, die Teiche in Gauern zu befahren und die Brunnen in den Gehöften zu benutzen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Kirchliche Umweltkreis monierte die Anordnung und machte darauf aufmerksam, dass die Fischzucht vom behördlichen Verbot nicht eingeschlossen ist. Die ehrenamtlichen Umweltschützer mit wissenschaftlichem Anspruch an die eigene Arbeit dokumentierten ganze Serien von Messungen und werteten diese aus.