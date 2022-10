Aue-Hartenstein Ausgebrannter Mähdrescher blockiert Autobahnzubringer zur A72

Der Autobahnzubringer Aue-Hartenstein zur A72 bleibt noch bis mindestens 21 Uhr gesperrt. Grund ist ein Mähdrescher, der am Mittag auf der S255 in Brand geraten ist. Nach Angaben eines Reporters stieg eine riesige Rauchwolke in den Himmel. Mehrere Feuerwehren seien umgehend vor Ort gewesen. Da die Wasserversorgung im Waldgebiet nicht gewährleistet werden konnte, wurde die Feuerwehr Aue mit einem Tanklöschfahrzeug zur Wasserzufuhr nachalamiert. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten gestalteten sich schwierig und dauern an. Autofahrer in dem Bereich müssen mit Umleitungen und Stau rechnen.

Zwei Kräne und ein Tieflader wurden angefordert, um den ausgebrannten Mähdrescher zu bergen. Bildrechte: Daniel Unger