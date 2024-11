Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im erzgebirgischen Ehrenfriedersdorf hat das Amtsgericht Chemnitz am Montag Haftbefehl gegen einen 23 Jahre alten Mieter erlassen. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Mann soll am Sonntag absichtlich in seiner Wohnung Feuer gelegt haben.



Neun andere Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Inzwischen durften sie in ihre Wohungen zurück. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Bildrechte: MDR/Bernd März