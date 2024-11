Am 12. November entscheidet sich im Stadtrat von Oberwiesenthal, ob die Fichtelbergschwebebahn und sämtliche anderen Lifte an den Unternehmer Rainer Gläß verkauft werden. Unterstützung erhält er bei dem Vorhaben von Skisprunglegende Jens Weißflog. Der heutige Unternehmer sagte MDR SACHSEN, dass der Stadtrat diese Chance nutzen müsse. "Ich hoffe es. Alles andere wäre dumm", sagte Weißflog, der für die CDU im Stadtrat sitzt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Rainer Gläß habe nachgewiesen, dass er in der Region etwas bewegen könne. "Er könnte sich auch eine Yacht kaufen und auf dem Mittelmeer herumschippern, aber er investiert in ein Mittelgebirge, in ein Skigebiet. Wer macht das noch?" Eigentlich müsste man ihm einen roten Teppich ausrollen, denkt Weißflog, der bei den Liftanlagen erheblichen Investionsbedarf sieht.

Rainer Gläß Rainer Gläß war Mitgründer des Softwarenunternehmens GK Software SE, das 1990 in Schöneck im Vogtland gegründet wurde. Das Unternehmen stellt Software für den Einzelhandel her. Gläß führte GK Software bis Mai 2023 als Vorstandsvorsitzender. Im selben Jahr wurde die Firma von Fujitsu üernommen und von der Börse genommen. Für seine unternehmerischen Leistungen wurde Rainer Gläß 2018 als "Sachsens Unternehmer des Jahres" ausgezeichnet.

Gespräche über Verkauf laufen schon länger

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass die Stadt Oberwiesenthal offenbar die Fichtelbergschwebebahn GmbH verkaufen will. Gespräche dazu würden schon länger laufen, bestätigte Constantin Gläß, Geschäftsführer der Liftgesellschaft Oberwiesenthal. Demnach will die Firma nicht nur das Fichtelberghaus kaufen, sondern auch die Schwebebahn und sämtliche Lifte. Sie betreibt bereits den Vierer-Sessel-Lift, die Fly-Line und den Alpin-Coaster am Fichtelberg.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Sanierung dringend nötig

Zur Fichtelbergschwebebahn gehören sämtliche Lifte am Berg, die dringend saniert werden müssen, allen voran der Doppelschlepplift an der Himmelsleiter. Doch als kommunales Unternehmen kann die GmbH nicht auf Fördermittel zurückgreifen. Die Privatisierung wird im Stadtrat als mögliche Chance gesehen, das Skigebiet zu modernisieren.

Wie die Freie Presse berichtete, gab es in einer kürzlich abgehaltenen Einwohnerversammlung große Zustimmung für den Verkauf sämtlicher Lifte an die Liftgesellschaft Oberwiesenthal von Rainer Gläß. Allerdings spielten auch Ängste von Oberwiesenthaleren eine Rolle, was passiert, wenn nur noch einer am Berg hat Sagen hat.