Die Schwebebahn auf den Fichtelberg in Oberwiesenthal nimmt am Dienstag wieder ihren Fahrbetrieb auf. Wie Chef der Betreiberfirma René Lötzsch MDR SACHSEN sagte, fährt die Bahn damit wieder pünktlich zum Start der Skisaison am Mittwoch. Die Bahn stand seit dem 26. Oktober still. Die planmäßige Revision der Bahn hatte sich bis in den Winter gezogen. Grund dafür: nach Angabe der Betreibergesellschaft konnte Reparaturmaterial nicht rechtzeitig geliefert werden.