Oberwiesenthal muss mehr für den Ganzjahrestourismus tun. Das ist die Ansicht von Constantin Gläß. Der Endzwanziger ist Geschäftsführer der Liftgesellschaft Oberwiesenthal, die den Vierer-Sessellift betreibt und seit August auch den Othal-Coaster, eine Allwetter-Rodelbahn. Deshalb hat Gläß sich auch um den Kauf der Fichtelberg-Schwebebahn GmbH beworben, die in städtischer Hand ist: "Unsere Familie ist schon seit drei Generationen hier in Oberwiesenthal aktiv. Mein Großvater war Initiator der erzgebirgischen Kammloipe, mein Vater hat hier als Skilehrer gearbeitet und auch ich war Skilehrer am Fichtelberg."

Fly-Line, Othal-Coaster und vielleicht die Schwebebahn

Schon jetzt ist Familie Gläß am Fichtelberg engagiert. Die Fly-Line, der Othal-Coaster und der Sessellift gehören ihnen. "Wir wollen hier den Ganzjahrestourismus entwickeln. Denn alleine auf den Winter zu hoffen, wird nicht funktionieren", sagt Gläß Junior MDR SACHSEN. Das Fichtelberghaus haben sie gepachtet. Und perspektivisch will Familie Gläß das Traditionshaus kaufen, samt Grundstück auf der Bergspitze. Gespräche mit dem Eigentümer des Hauses, dem Landkreis, laufen bereits.



Am Dienstagabend soll nun der Stadtrat von Oberwiesenthal über den Verkauf der Schwebebahngesellschaft samt aller dazugehörigen Lifte entscheiden. Kaufinteressent: Familie Gläß.

Enge Beziehung zum Skisport und Oberwiesenthal

Constantin Gläß ist der Sohn von Rainer Gläß, einem Unternehmer aus dem vogtländischen Schöneck. Dieser hatte Anfang der 1990er Jahre eine Softwarefirma gegründet, die er im vergangenen Jahr verkaufte. Gelder für neue Investitionen in Oberwiesenthal sind also vorhanden. Aber warum will der Vogtländer Gläß gerade im Erzgebirge so massiv einsteigen? MDR SACHSEN sagte er: "Ich bin sehr dem Skifahren verbunden, schon immer. 1982, noch als Student, habe ich dort oben angefangen, als Skilehrer zu arbeiten. Ich hatte also immer die Verbindung zum Wintersportort Oberwiesenthal und zum Fichtelberg. Meine zwei großen Söhne sind dort oben Skirennen gefahren."



Irgendwann vor ein paar Jahren habe es dann das Angebot gegeben, in Oberwiesental, die Liftgesellschaft mit dem Vierersessellift zu übernehmen. Er habe einfach ja gesagt. Und seitdem sei er damit beschäftigt, den Fichtelberg voran zu bringen. Er wolle den Fichtelberg entwickeln mit modernen Aufstiegshilfen und modernen Liftanlagen.

Ohne Kunstschnee wird es nicht gehen