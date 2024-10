Die kleine Figur wurde von der Firma Kuhnert hergestellt. Von dieser Firma gibt es auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt jedes Jahr einen neuen Wichtel. "Und den haben wir dann auch gut verpackt als Pokal, damit sich unsere Besucherin auch lange daran erinnern kann: Ich war der 555.555. Gast der Manufaktur der Träume", erklärte die Kulturchefin. Die Zahl 555.555 wurde mit Bedacht gewählt, erklärt Rathaus-Chef Rolf Schmidt: "Das passt so wunderbar zu dem Jahr. Wir haben fünf Jahre Montanregion Erzgebirge. Und wenn ich überlege, wir haben vor 14 Jahren dieses Museum eröffnet, nächste Woche ist es genau 14 Jahre. Dann sind das rund 40.000 Besucher im Jahr." So eine große Zahl sei schon erstaunlich und die Stadt könne froh sein, ein Museum mit solch einer großen Beliebtheit zu haben."

Jubiläumsbesucherin Bianca Claußnitzer ist im mittelsächsischen Frauenstein zuhause und ist auch Minuten nach dem Trubel wie geplättet, obwohl sie wohl etwas ahnte: "Ich konnte mir das schon denken. Das Fernsehen war da - also irgend etwas ist besonders..." Bianca Clausnitzer macht gerade ein paar Tage Urlaub in Annaberg-Buchholz - gemeinsam mit ihrem Freund Tobias Krell. Der findet, Sachsen habe so viele schöne Ecken: "Man muss nicht bis sonstwohin fliegen. Man kann erst einmal Sachsen erkunden bevor man weiterfährt. Und das war einfach eine spontane Idee, wir fahren mal nach Annaberg, weil mir es beide noch nicht gesehen haben. Und deswegen sind wir auch hier ins Museum gegangen."