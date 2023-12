Bildrechte: MDR/L. Müller

Tradition Junger Schnitzer aus Sosa will väterliche Werkstatt übernehmen

02. Dezember 2023, 13:30 Uhr

Lukas Vogel hat einige helle Holzspäne in seinen dunklen Haaren. Gerade hat der junge Mann in der Werkstatt noch Zuschnitte für Schwibbögen gemacht. Nun steht er in der Schnitzkunststube seines Vaters Matthias Vogel und gibt einem hölzernen Feuerwehrmann, der in einen Schraubstock gespannt ist, den letzten Schliff. Mit unterschiedlich großen Schnitzmessern legt er die Uniform der Holzfigur in Falten. In den nächsten Jahren will der junge Holzspielzeugmacher den elterlichen Betrieb übernehmen.