Der Landrat des Erzgebirgskreises Rico Anton (CDU) hat mit tiefer Bestürzung auf den schweren Busunfall im Sehmataler Ortsteil Cranzahl reagiert. In einem auf der Internetseite des Erzgebirgskreises veröffentlichten Statement erklärte er am Dienstag, dass seine Gedanken als Familienvater in diesem traurigen Moment bei den Eltern des verstorbenen Kindes seien.

"Ich spreche Ihnen mein tief empfundenes Mitgefühl und Beileid aus und wünsche Ihnen viel Kraft für die schwere Zeit, die Sie in diesem Augenblick durchleben müssen." Den Verletzten wünschte er schnelle Genesung. "Sie werden Zeit brauchen, um das Erlebte zu verarbeiten. Ich wünsche Ihnen hierfür viel Kraft, wir sind in Gedanken auch bei Ihnen." Er bedankte sich bei den Einsatzkräften der Polizei, des Rettungsdienstes, der Feuerwehren und dem Kriseninterventionsteam.

Er habe gesehen, dass die Einsatzkräfte sehr schnell vor Ort waren. "Sie haben durch ihr Handeln vielleicht noch Schlimmeres an diesem traurigen Tag verhindert. Es ist auch und gerade in solch schweren Momenten gut zu wissen, dass sie da sind und wir uns auf sie verlassen können.“

Der Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB), Clemens Arndt, nahm Anteil an dem Geschehen. "Wir sind mit all unseren Gedanken bei der Familie des verstorbenen Jungen." Gleichzeitig unterstütze das LaSuB die betroffenen Schulen mit allen Kräften. "Wir haben heute an den drei betroffenen Schulen Schulpsychologen vor Ort. Sie unterstützen die Schulleitung bei der Nachsorge" Sie seien als Ansprechpartner für Schüler, Eltern und Lehrer da. "Es ist ja für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte ein sehr traumatisches Erlebnis." Daher sei es wichtig, dass Personen da seien, die aufgrund ihrer Profession mit einer solchen Situation besser umgehen können, sagte Arndt. "Sie können den Lehrerinnen und Lehrern Strategien an die Hand geben, um die Situation im Nachgang gut aufarbeiten zu können."