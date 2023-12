Zwischen Kloster Veßra und Zollbrück im Landkreis Hildburghausen ist eine Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei MDR THÜRINGEN am Samstag mitteilte, kam sie mit ihrem Pkw aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Sie starb noch am Unfallort. Die Straße ist in beiden Richtungen gesperrt.