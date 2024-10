Nach dreiwöchiger intensiver Suche hatte die Stadt entschieden, die Aktion abzubrechen . In einer gemeinsamen Erklärung von Kommune, dem Oberbergamt Freiberg und der Polizeidirektion Chemnitz hieß es dazu, dass alle Möglichkeiten der Vermisstensuche ausgeschöpft seien.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit befände sich der Tote demnach in 25 Metern Tiefe unter dem Geröll des zusammengebrochenen Stollens. Eine Bergung der Leiche sei nur durch das Anlegen einer bergmännischen Teufe möglich und in diesem Fall unverhältnismäßig. Die zu erwartenden Kosten dafür würden demnach etwa 400.000 Euro betragen.