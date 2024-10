Nach der Veröffentlichung eines Spendenaufrufs für die Bergung des Verschütteten Schatzsuchers im Erzgebirge wird in den sozialen Medien kontrovers über das Für und Wider der Bergung diskutiert.

So schreibt zum Beispiel eine Nutzerin: "Es ist ein junger Mensch, der verstorben ist, egal wie, egal warum. Es ist ein Mensch. ... Ich persönlich kenne diesen Jungen nicht, aber ich hoffe inständig, dass er zu seiner Familie kommt." Eine andere Nutzerin schreibt, dass es nicht sein könne, dass eine Mutter ihr Kind aus Kostengründen nicht ordentlich beerdigen kann.

Nach dreiwöchiger intensiver Suche hatte die Stadt entschieden, die Aktion abzubrechen . In einer gemeinsamen Erklärung von Kommune, dem Oberbergamt Freiberg und der Polizeidirektion Chemnitz hieß es dazu, dass alle Möglichkeiten der Vermisstensuche ausgeschöpft seien.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit befände sich der Tote demnach in 25 Metern Tiefe unter dem Geröll des zusammengebrochenen Stollens. Eine Bergung der Leiche sei nur durch das Anlegen einer bergmännischen Teufe möglich und in diesem Fall unverhältnismäßig. Die zu erwartenden Kosten dafür würden demnach etwa 400.000 Euro betragen.