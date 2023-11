Tagesbruchgefahr Kurpark Bad Schlema zum Teil gesperrt

Der Kurpark in Bad Schlema ist aktuell auf einer Fläche von 300 Quadratmetern gesperrt. Wie das Bergbauunternehmen Wismut AG mitteilte, hat sich in diesem Bereich ein Hohlraum gebildet. Darauf würden Messungen hindeuten. Zum Schutz der Besucher wurde der Abschnitt am Floßgraben am Mittwoch abgesperrt. Es bestehe Tagesbruchgefahr, der Bereich werde derzeit erkundet, hieß es.