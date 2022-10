Weihnachten Stollen kommen in Annaberg-Buchholz in den Stolln

Im Erzgebirge wird ein feiner Unterschied gemacht zwischen dem Stollen mit "e" und dem Stolln ohne "e". Letzterer bezeichnet den bergmännischen Grubenbau, der in den Berg zu den Erzlagerstätten führt. Der Stollen mit "e" ist das weit über die Region hinaus bekannte Weihnachtsgebäck. Beide haben aber miteinander zu tun. Denn in Annaberg-Bucholz werden die Weihnachtstollen in einem mittelalterlichen Stolln unter der Altstadt eingelagert.