In einem Waldstück bei Annaberg-Buchholz läuft seit Mittwochmorgen ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, wurde in einem Stollen nach Personen gesucht. Dabei entdeckten die Rettungskräfte unter Tage einen verdächtigen Gegenstand. Laut Polizei sollen Experten des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) nun prüfen, ob es sich dabei um einen gefährlichen Gegenstand handelt.

Die Suche nach der Person im Stollen wurde dafür am Nachmittag unterbrochen. Es soll sich bei der Person mutmaßlich um einen 34 Jahre alten Mann aus der Region handeln. Er soll als sogenannter Schwarzbefahrer hobbymäßig im Stollen illegal nach Mineralien suchen. Polizeibeamte hatten am Mittwochmorgen sein Fahrrad und einen Rucksack am eingang des Stollens entdeckt.