Bergbaufolgen Erde sackt unter Gartensparte in Freital weg

Vermutlich ein alter Bergbauschacht ist am Sonnabend am Fuße des Windbergs in Freital eingebrochen. Wie die Freiwillige Feuerwehr des Ortes informierte, waren die Einsatzkräfte am Abend zu einer Kleingartensparte an der Rotkopf-Görg-Straße gerufen worden. Dort waren zwei Gartenlauben und ein Gewächshaus in einen immer größer werdenden Krater abgesackt und dabei zerstört worden. Zu Schaden kam niemand.