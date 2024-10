Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bergbau-Spätfolgen Sanierung nach Erdfall in Freitaler Kleingartensparte kostet Millionen

07. Oktober 2024, 15:56 Uhr

Noch immer ist keine Ruhe in der Freitaler Kleingartensparte "Rotkopf Görg" eingekehrt. Vor zwei Jahren bebte hier plötzlich die Erde. Ein großer Krater bildete sich und zog Lauben sowie ein Gewächshaus mit sich. Schuld an dem Chaos war ein darunter liegender Bergbauschacht, bei dem die Versiegelung nicht gehalten hat. Die Sanierung ist langwierig und teuer. Eine Ende der Bauarbeiten ist nicht in Sicht.