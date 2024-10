In einem Wald bei Annaberg-Buchholz waren am Mittwoch Feuerwehr, Rettungskräfte und die Bergwacht im Großeinsatz. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, wurde in einem Stollen nach Personen gesucht. Dabei entdeckten die Rettungskräfte unter Tage einen verdächtigen Gegenstand. Experten des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) prüften den selbstgebauten zylinderförmigen Metall-Gegenstand. Auch Fachleute des zuständigen Bergamtes waren im Wald im Einsatz.

Die Suche nach einer Person im Stollen wurde dafür am Mittwochnachmittag unterbrochen. Sie soll am Donnerstag weitergehen, hieß es. Bei der gesuchten Person soll es mutmaßlich um einen 34 Jahre alten Mann aus der Region handeln. Er soll als sogenannter Schwarzbefahrer hobbymäßig im Stollen illegal nach Mineralien suchen. Polizeibeamte hatten am Mittwochmorgen sein Fahrrad und einen Rucksack am Eingang des Stollens entdeckt, den Eigentümer aber nicht gefunden. Es gebe jedoch keine Vermisstenmeldung