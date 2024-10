Im Wald bei Annaberg-Buchholz waren bereits am Mittwoch Feuerwehr, Rettungskräfte und die Bergwacht im Großeinsatz. Bei der Suche nach dem vermissten Mann entdeckten sie unter Tage einen verdächtigen Gegenstand.



Experten des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) prüften den selbstgebauten zylinderförmigen Metall-Gegenstand. Dafür wurde das verschweißte Objekt aufgeschnitten. In dem Zylinder befand sich ein "Explosivstoff". Über Art und Menge sei noch nichts bekannt. Der Zylinder sei in einem nahegelegenen Steinbruch gesprengt worden.