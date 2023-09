"Wir freuen uns sehr über die Viezahl der Besucher", sagte Aues Stadtsprecherin Jana Hecker am Sonnabend MDR SACHSEN. Am zweiten Tag seien demnach auch mehr auswärtige Gäste auf dem Festgelände gewesen als am Freitag. Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der rund 250 Vereine und Verbände, die sich präsentierten. Ihre liebevoll gestalteten Angebote - ob bei Sport, Tanz, Musik, Basteln, Rummel mit Riesenrad oder bei Verkostungen regionaler Speisen und Getränke - zog sichtbar viele Familien mit Kindern an.