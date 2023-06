Bertolt Meyer: In jeder Folge geht es um ein gesellschaftlich relevantes Thema, zum Beispiel die Energiewende mit grünem Wasserstoff oder die Frage, ob nachhaltiger Konsum überhaupt möglich ist – solche Dinge. Wir versuchen, innerhalb von 30 Minuten in das Thema einzuführen und mit zwei, drei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu sprechen.

Wir haben über Pränataldiagnostik gesprochen und wo das hinführt. Das ist ein Thema, das mich persönlich auch betrifft. Mir fehlt von Geburt an der linke Unterarm. Ich mache mir natürlich schon auch ganz persönlich darüber Gedanken, ob Leute wie ich in Zukunft aussortiert werden. Das klingt krass, aber solche Gedanken mache ich mir.

Wenn ich dann merke, dass eine der großen Expertinnen in diesem Bereich in Deutschland sagt, dass man diese Frage nicht so einfach beantworten kann, merke ich auch, dass ich an meine Grenzen komme. Aber ich glaube, das sind gerade die Punkte, die spannend sind und die auch der Grund sind, warum so eine Sendung wichtig ist.