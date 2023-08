Erzgebirgs-Original "Kaffee-Kurt" hat neuen Standort im Preßnitztal eröffnet

Die Freude über den Kaffee, die selbstgebackenen Kekse und den leckeren Blechkuchen ist groß. Und auch "Kaffee Kurt" alias Steffen Konkol schiebt alle Unannehmlichkeiten der letzten Monate beiseite und strahlt. Der Neustart ist gelungen: "Für mich ist das natürlich leichter, wenn hier alles in Ordnung ist. Die Leute können bis an die Bude ranfahren. Außerdem können nun auch Leute vorbeischauen, die früher gesagt haben, dass sie gern in den Wald kommen würden, aber es nicht geschafft haben." Der neue Standort gefalle ihm, weil er trotzdem in der Natur sei. "Jetzt machen wir es noch ein bisschen schön ringsherum, damit es ein bisschen urig aussieht", kündigt "Kaffe Kurt" an.