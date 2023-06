Die im Volksmund auch "Klimakleber" genannten Anhänger der "Letzten Generation" gibt es jetzt als original erzgebirgische Räuchermännchen. Die Seiffener Volkskunst-Genossenschaft erklärte, mit der neuen Kreation werde "traditionelles Handwerk mit dem Zeitgeist" vereint. Mitarbeiter Sven Körner sagte MDR SACHSEN, 100 Figuren seien schon verkauft und die nächsten 100 bereits in der Produktion. Gefragt seien die Figuren nicht nur in der Region, sondern besonders in westdeutschen Metropolen.