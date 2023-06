Im Zivilprozess am Landgericht Halle gegen eine Klimaaktivistin hat das Logistikunternehmen DHL einen Vergleich angeboten. Der Anwalt der DHL Hub Leipzig GmbH sagte zum Auftakt der Verhandlung , die Beklagte werde von den Schadenersatzansprüchen freigestellt, wenn sie den Vergleich annehme. Zudem solle sie 80 Arbeitsstunden in einem Aufforstungs- oder Naturschutzbetrieb leisten oder ersatzweise 15 Euro pro Stunde zahlen. Die Prozesskosten sollen dem Angebot von DHL zufolge zwischen den beiden Parteien aufgeteilt werden.

Die Klimaaktivistin und rund 50 weitere Beteiligte sollen im Juli 2021 eine Zufahrt zum Logistikzentrum von DHL am Flughafen Leipzig/Halle blockiert haben. Die Post-Tochter hatte im Zivilverfahren zunächst Schadensersatz in Höhe von rund 84.000 Euro gefordert. Durch die Blockade sollen Mitarbeiter des Flughafens am rechtzeitigen Dienstbeginn gehindert worden sein, Flüge verspätet gestartet und Anschlussflüge verpasst worden sein. Der Freitag ist dem Gericht zufolge zunächst der einzige Verhandlungstermin. Zeugen seien nicht geladen.