Hobbys und die richtige Begrüßung: Das Feriencamp beginnt mit einem Sprachkurs. Auch für die 20 teilnehmenden deutschen Jugendlichen im Camp, die bald zum Gegenbesuch nach Südjapan reisen werden. Linnea aus der Nähe von Karlsruhe hatte davon aus der Zeitung erfahren. Sie habe drei Jahre lang versucht, an dem Camp teilzunehmen, bis sie endlich in Sayda dabei sein konnte, erzählt die 16-Jährige erfreut. Manchmal hake es bei der Kommunikation, doch beim Volleyball verstehe man sich in der Gemeinschaft auch ohne Worte.

Ryo mag die Häuser im Erzgebirge. Sie seien viel bunter als zu Hause und machen ihm gute Laune, sagt der Zwölfjährige MDR SACHSEN. Er sei auch überrascht über die vielen verschiedenen Käsesorten in Deutschland, denn Käse sei in Japan leider nicht so verbreitet. Für den früheren Herbergsleiter Frank Grasselt, der bei einer Japanreise 2001 den Austausch per Vertrag eingefädelt hatte, sind die Camps "eine feine Sache". Das biete bundesweit nur die Saydaer Jugendherberge. Zudem organisiere man Austauschprogramme mit Lettland, Tschechien und Polen.