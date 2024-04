Wann gibt es welche Veranstaltungen? Eine Auswahl der Veranstaltungen:



19. April: Kirschblütenfest in der Borna Innenstadt.



20. April: Entdeckertag in Kohren-Sahlis.



20. & 21. April: Picknick im Rokoko-Park in Kohren-Sahlis.



21. April: Wanderfest in Kohren-Sahlis, Frohburg und Borna.



24. April: Kräuterwanderung in Frohburg.



27. April: Tanzabend für Standardtänze in Borna.



28. April: Mitmach-Lesung für Kinder in Frohburg.