Wenn man etwas baut, sollte man es richtig machen. So jedenfalls sieht es Sebastian Liebold. Der Sprecher der Bahn-Initiative Chemnitz findet die geplante Elektrifizierung der Strecke Leipzig-Chemnitz zwar gut. Ein Aspekt kommt ihm allerdings absurd vor: An zwei Stellen soll die Verbindung eingleisig bleiben. "Der Ausbau ist eigentlich Augenwischerei. Diese Engstellen bedeuten: Da müssen immer Züge warten. Und sobald die mehr als so ein, zwei oder fünf Minuten Verspätung haben, schaukelt sich das auf. Und das ist ein Riesenproblem."