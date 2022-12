Mit der bundesweiten Fahrplanumstellung wird unter anderem zwischen Stuttgart und Ulm eine neue Schnellfahrtstrecke in Betrieb genommen, doch ist der Fahrplanwechsel auch in Mitteldeutschland spürbar: auch hier gibt es neue Verbindungen.

So profitieren die mitteldeutschen Länder etwa von einer Nachtzug-Verbindung nach Zürich. Auf der Reise in die Schweiz hält der Nachtzug unter anderem in Dresden, Leipzig, Halle und Erfurt. Er kommt aus Prag beziehungsweise aus Berlin – und hält auch in der Gegenrichtung in den mitteldeutschen Städten.