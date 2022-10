Bis Ende 2023 soll die Strecke über den Chemnitzer Bahnbogen komplett zweigleisig befahrbar sein. 2024 sollen dann auch die Arbeiten am Chemnitzer Viadukt abgeschlossen werden. Insgesamt soll am Viadukt so viel an Originalsubstanz erhalten bleiben wie möglich. Dafür werden die Brückenteile aufwendig begutachtet, teilweise sogar geröntgt oder per Ultraschall untersucht.

In zwei Jahren sollen an der Brücke die letzten Hüllen fallen. Dann wird sie wieder in einem fast originalen Blauton erstrahlen. Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo