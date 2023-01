Für die regionale Produktion von Schweine- und Rindfleisch in Sachsen ist nach Einschätzung des Sächsischen Landesbauernverbandes ein großer Schlachthof im Freistaat notwendig. Dieser ist laut einer Studie für regionale Schlachtkapazitäten , die anlässlich der Grünen Woche in Berlin vorgestellt wurde, auch machbar. Empfohlen wird dabei ein Pilotstandort in Chemnitz, der später durch eine zweite Niederlassung in Bautzen ergänzt werden könnte. Mehr als 5.700 Schweine und Rinder sollen dort pro Woche geschlachtet werden. Ein Zeitplan für die Errichtung eines solchen Schlachthofes gebe es aber noch nicht, hieß es vom Bauernverband.

Als Geschäftsmodell schlagen die Studienautoren eine Genossenschaft vor, an der sich Erzeuger, Verarbeiter und der Handel beteiligen. Um den neuen Schlachthof zu ermöglichen, seien mindestens 35 Millionen Euro zuzüglich Kosten für Grundstückserwerb und Erschließung notwendig. Dafür brauche es auch eine staatliche Förderung. Aktuell existiert in Sachsen nur ein größerer Schlachtbetrieb in Belgern, nördlich von Riesa. Dieser hat aber nicht ausreichend Kapazitäten, weshalb zehntausende Tiere nach Hof in Oberfranken oder zu Tönnies in Weißenfels (Sachsen-Anhalt) transportiert werden.