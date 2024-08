Lasub empfiehlt zunächst Landesblindenschule in Chemnitz

"Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es im Freistaat Sachsen eine freie Schulwahl gibt und eine inklusive Beschulung auch an einem Gymnasium möglich ist", sagt Landesschulamtssprecher Clemens Arndt auf Anfrage von MDR SACHSEN. Erfolgreiche Beispiele seien der Fall eines Plauener Schülers und auch von Schülern des Chemnitzer Andrégymnasiums.

Dieses empfiehlt die Lasub auch für Dana Schray: "Die inklusive Beschulung von Schülern am Andrégymnasium erfolgt erst ab Klassenstufe 10. Dem geht der Vorbereitungsprozess dieser Schüler auf den gymnasialen Bildungsgang an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte voraus." Das Gymnasium biete optimale räumliche, sächliche sowie personelle Voraussetzungen zur Unterrichtung blinder bzw. hochgradig seheingeschränkter Schüler, so Sprecher Arndt.

Doch dafür müsste die 17-Jährige zuvor noch einmal zwei Jahre die Landesblindenschule in Chemnitz besuchen. "Ich wäre auf der Landesblindenschule unterfordert. Ich war schon auf dem Gymnasium. Deshalb ist das nicht gerechtfertigt, dass man mich auf eine Förderschule runterstuft." Außerdem würde sie Zeit verlieren, weil sie nach der 10. Klasse an der Blindenschule noch einmal die 10. Klasse an dem Gymnasium absolvieren müsste.

Dana Schray hat sich deshalb inzwischen an einer Fernschule in Hamburg eingeschrieben und möchte auf diesem Weg ihr Abitur machen, auch wenn sie damit gegen die Schulpflicht verstößt. Dagegen will das Lasub nun ebenfalls vorgehen und hat Anzeige erstattet.

Inklusionsbeauftragter: Schulgesetz nachschärfen

Der Landesbeauftragte für Inklusion in Sachsen, Michael Welsch, sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN, er habe sich gemeinsam mit dem Kultusministerium darum bemüht, eine Möglichkeit der Beschulung für die 17-Jährige zu finden. Doch letztlich habe sich kein Gymnasium in der Region bereit erklärt, Dana aufzunehmen.

Das liege auch am Sächsischen Schulgesetz. Dieses müsse in der nächsten Legislaturperiode so nachgeschärft werden, "dass im Gebiet eines jeden Kooperationsverbundes in jeder Schulart, die inklusive Unterrichtung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allen Förderschwerpunkten fachlich, personell und sächlich bedarfsgerecht sichergestellt werden muss."

Insgesamt werden laut Welsch 147 blinde oder sehbehinderte Schülerinnen und Schüler in Sachsen inklusiv beschult, also in einer regulären staatlichen Schule. Etwa noch einmal so viele blinde Schüler sind es an Förderschulen.