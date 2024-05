Der Unterschied in der Arbeit mit beeinträchtigten Menschen liege zum Beispiel in der Motorik, die einige Dinge unmöglich macht. Etwa das feine Schneiden von Zwiebeln. "Aber dafür ist das Essen von Menschen gemacht, die das lieben, in einem inklusiven Umfeld", sagt Herker. "Ich glaube, die Gäste sehen und merken das und nehmen das genauso gerne an."

Anja backt am liebsten. "Ich bin eine kleine Backfee. Ich könnte jeden Tag backen für das Lindencafé. Am liebsten Hefezopf, Zimt- oder Mohnschnecken." Seit 2010 ist sie in den Werkstätten, arbeitete auch schon mal in einem Bäckereibetrieb in Connewitz. Aber in diesem Jahr lassen die Angebote auf sich warten. "Da sitzt man wie auf heißen Kohlen."