Die Polizei sucht Zeugen. Wer in der Nacht zwischen 1 Uhr und 2:45 Uhr in der Oberen Hauptstraße in Oelsnitz Beobachtungen gemacht hat, die mit den Fahrzeugbränden in Zusammenhang stehen könnten oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Chemnitzer Kriminalpolizei zu melden.