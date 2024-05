Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will mit den fortgesetzten Aktionen eine 35-Stunden-Woche erstreiten. Die GDL hatte bereits am Freitag mit einem erneuten Streik auf die festgefahrenen Verhandlungen reagiert. Einen neuen Verhandlungstermin zwischen beiden Parteien gibt es noch nicht.

Der regionale Fahrgastverband Pro Bahn appelliert nun an beide Seiten. Sprecher Markus Haubold sagte MDR SACHSEN, Leidtragende in dem Konflikt seien die Fahrgäste: "Aufeinanderzugehen, den Ton mäßigen. Der Ton ist wirklich sehr emotional teilweise. Auch die Maßnahmen mäßigen. Das geht an beide Seiten. Wir möchten gern, dass der Konflikt so schnell wie möglich beigelegt wird." Aufgrund der Streikwellen durch die Gewerkschaft sei ein geregelter Zugverkehr über Pfingsten nicht möglich gewesen.