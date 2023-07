Hitzeschutzplan Drohne erstellt erstmals Wärmekarte von Chemnitz

Wie kann man den immer heißer werdenden Sommern begegnen? Das ist die Frage, die sich in Zukunft stellt. Um zu wissen, wo es in sächsischen Großstädten besonders heiß wird, erstellen Wissenschaftler Wärmekarten. Auf deren Grundlage sollen danach Hitzeschutzpläne erarbeitet werden. In Chemnitz startete am Freitag ein solches Projekt.