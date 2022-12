Die Schülerinnen Nikita und Josy waren die ersten Kinderbürgermeisterinnen in Thalheim.

Freiwilligkeit ist gelebte Solidarität und Mitmenschlichkeit.

Um den Preis der Preise haben sich allein aus Sachsen in diesem Jahr 35 Personen beziehungsweise Gruppen beworben.

Der Deutsche Engagementpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in der Bundesrepublik. In diesem Jahr geht einer der Jurypreise nach Thalheim. In der Kategorie "Zusammenhalt leben" werden die beiden Schülerinnen Nikita und Josy ausgezeichnet.

Die Erwachsenen von morgen

Nikita und Josy hatten sich im Jahr 2018 zur Wahl um die ersten Kinderbürgermeisterinnen in ihrer erzgebirgischen Heimatstadt Thalheim beworben. Sie waren damals in der 3. Klasse. Die Stadt will mit den Kinderbürgermeistern Schülern zwischen sechs und zwölf Jahren ermöglichen, an den demokratischen Prozessen der Kommune teilzuhaben und diese kennenzulernen. Die Kinderbürgermeister verschaffen den Erwachsenen von morgen damit Gehör und repräsentieren ihre Generation. Große Freude auf großer Bühne bei der Verleihung des Engagementpreises im Jahr 2021. Bildrechte: David Ausserhofer/Deutscher Engagementpreis

Ein Hoch auf die Freiwilligkeit

Es sei eine "Win-Win-Situation", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie, Christian Kipper am Abend bei der Verleihung der Preise im Deutschen Theater Berlin.

Wir bedanken uns bei allen, die sich mit großem Einsatz für gelebte Solidarität und Mitmenschlichkeit einsetzen. Christian Kipper Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie

Der Preis mache ehrenamtlichen Einsatz sichtbar und stärke die Wertschätzung der freiwilligen Arbeit, hieß es weiter.

Der Preis der Preise

Der Deutsche Engagementpreis gilt als der Preis der Preise für Ehrenamtler. Deutschlandweit gibt es derzeit etwa 650 Engagement-Wettbewerbe, unter anderen in den Bundesländern, Städten und Kommunen.

Die jeweils Erstplatzierten all dieser Wettbewerbe können sich um den Deutschen Engagementpreis bewerben. Allein aus Sachsen gab es in diesem Jahr 35 Bewerbungen.