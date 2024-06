Neues Startland, neuer Verlauf, mehr Frauen: Das sind einige Neuerungen, die die Organisatoren des European Peacew Ride bei der Vorstellung des Programm für die diesjährige Friedensfahrt genannt haben. Anders als beim berühmten Vorgänger vor 1989 wird das Rennen 2024 weder in Polen, Tschechien noch Deutschland gestartet, sondern in Österreich.

Die Kleinstadt im Salzkammergut in Österreich sei ganz bewusst ausgewählt worden, verrät Organisator Kai Winkler. "Wir hatten die Idee, die Kulturhauptstädte miteinander zu verbinden, also die Kulturhauptstadt von 2024 Bad Ischl und Chemnitz." Man wolle eine Art Staffelstabübergabe machen. Wie genau diese aussehen soll, werde noch überlegt.

Von Bad Ischl aus geht es am ersten Tag zum Stausee Lipno im Südwesten Tschechiens, von dort weiter nach Plzeň und am dritten Tag wird der Tross in Chemnitz erwartet, erklärt Streckenplaner Hagen Schanze. Mehr als 570 Kilometer und 6.000 Höhenmeter müssten bewältigt werden. Auch die vierte Auflage des European Peace Ride soll den Fahrerinnen und Fahrern aus Deutschland, Österreich, Tschechien und der Schweiz wieder richtig in die Beine gehen. Dafür trainieren seit Februar auch 21 Frauen in einem speziellen Vorbereitungsprogramm.