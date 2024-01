Die Radfahrerinnen und Radfahrer des European Peace Rides werden dieses Jahr mit einem großen Sportfest im Chemnitzer Küchwald empfangen. Wie die Veranstalter mitteilten, ist am 15. September ein Event für die ganze Familie auf dem Komplex des Eissportzentrums geplant. Neben Musik und einem Rahmenprogramm soll es auch sportliche Aktionen geben. So soll zum Beispiel die Eislaufhalle kostenfrei genutzt werden können, die Eisschnellaufbahn auf dem Außengelände verwandelt sich in eine Rennstrecke.