European Peace Ride Radeln für Frieden und Völkerverständigung

Viel Prominenz und eine Premiere

Der European Peace Ride war am Freitag in Görlitz gestartet. Die erste Etappe führte über 138 Kilometer von Deutschland über Polen ins tschechische Mladá Boleslav. Von dort ging es am Sonnabend nach Pilsen, der Europäischen Kulturhauptstadt 2015. Die letzte Etappe führte von der westböhmischen Metropole über 183 Kilometer nach Chemnitz.

Wie schon in den Jahren zuvor beteiligten sich Starter aus Polen, Tschechien und Deutschland an der Tour. Eigentlich sollte auch ein Team aus dem ukrainischen Lwiw teilnehmen. Doch die fünf Athleten durften wegen des Krieges nicht ausreisen. Für eine Premiere sorgte der erste Radsportler aus Afghanistan. Mojtaba Hajizadeh lebt seit 2016 in Deutschland und trainiert im SV Remse bei Waldenburg. Er nahm für sein Heimatland bereits 2018 an der Junioren Rad-Weltmeisterschaft in Österreich teil.

Unter dem Fahrerfeld waren aber auch überaus prominente Namen wie die Tour-de-France-Etappensieger André Greipel und Marcus Burghardt. Selbst Thomas Barth, 1977 und 1978 Juniorenmannschafts-Weltmeister für die DDR, war mit seinen 63 Jahren am Start.

Mehr Teilnehmer - mehr Frauen