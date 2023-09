Dass Tina Hübschmann einmal ihrem Idol aus Kindertagen in echt begegnen würde, hätte sie sich wohl nicht träumen lassen. Und doch steht die junge Frau aus Chemnitz am Sonntag Arm in Arm mit der Radsportlegende Thomas Barth auf dem Marktplatz im tschechischen Pilsen und lächelt in die Kamera. "Ich war schon als kleines Mädchen ein riesengroßer Fan der Internationalen Friedensfahrt und habe zu Hause am Fernseher mitgefiebert. Und Thomas Barth, na klar, den kannte ich. Der ist ja zehn Mal mitgefahren und war einer der Helden meiner Kindheit!"