Die freiwillige Helferin Belinda Richter möchte mit ihrem Friseursalon Botschafter der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 sein.

Rentnerin Kristina Köhler sieht den Titelgewinn als große Chance für die Stadt.

In einer Online-Datenbank können sich Interessierte als freiwillige Helfer registrieren.

Belinda Richter und Akhil Anilkumar trainieren für ihren Einsatz als freiwillige Helfer für die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Belinda Richter, die die Kulturhauptstadt bereits in der Bewerbungsphase unterstützt hat, ist hochmotiviert. In ihrem Friseurgeschäft will die 45-Jährige Menschen vernetzen und auch kritische Fragen beantworten.

Friseure als Botschafter der Kulturhauptstadt

"Wir im Friseursalon sind einfach die besten Botschafterinnen. Wir haben mit den Leuten Kontakt und können auch wirklich die negativen Impulse gut umwandeln in positive Energie", sagt sie. "Es ist kein Serviceprogramm, es ist ein Gemeinschaftsprogramm und ich glaube, das muss der Chemnitzer oder die Chemnitzerin noch verstehen. Es ist einfach so ein bissel ein gemütliches Volk. Aber wir können sie schon mitreißen."

Menschen außerhalb der Uni treffen

Der 28 Jahre alte Inder Akhil Anilkumar kam vor fünf Jahren zum Masterstudium Maschinenbau an die TU Chemnitz und ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter geblieben. "Ich mag Chemnitz so sehr. Ich mag hier zu wohnen und ich mag hier zu leben. Und ich freue mich sehr, dass es die Kulturhauptstadt geworden ist", erzählt er. "Ich will hier auch meinen Teil in die Kulturhauptstadt geben. Das ist meine Motivation."

Ihm kommt gelegen, dass er seine Einsatzzeiten als Freiwilliger selbst planen kann und nicht bei jeder Veranstaltung dabei sein muss. Aus beruflichen Gründen sei er nicht komplett flexibel. "Außerdem ist es eine Gelegenheit für mich, Menschen aus der Umgebung und außerhalb der Uni kennenzulernen", sagt Anilkumar.

Titelgewinn als große Chancen

Der Titelgewinn ist eine große Chance, sagt auch die ehemalige Verwaltungsmitarbeiterin Kristina Köhler. Vor allem für jene, die - so wie die 78 Jahre alte Rentnerin - etwas bewegen möchten. Jeder könne sich mit seinen Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen. "Natürlich geht es vordergründig um Kultur. Aber darauf ist es ja nicht beschränkt", sagt sie. "Jeder, der mitmachen möchte, findet seinen Platz."

Wer nicht wisse, was wann wo los sei und ob dabei auch an ihn gedacht wurde, dem rät die Rentnerin einen Blick in die Zeitung oder auf die Website der Kulturhauptstadt zu werfen. "Dann die Anregungen aufnehmen und hier vorsprechen im Büro", so Köhler. "Das ist alles kein Problem. Einfach kommen und mitmachen. Einfacher geht´s nicht." Man spüre den Enthusiasmus bei allen Beteiligten.

Rund 100 Freiwillige als Kernteam aktiv

Kristina, Belinda und Akhil gehören zum Kernteam der rund 100 Freiwilligen, die das Kulturhauptstadtteam schon jetzt bei Veranstaltungen unterstützen. Parallel dazu werden sie als Multiplikatoren für weitere Freiwillige geschult, sagt der Leiter des Programms, Dirk Zinner. Das Durchschnittsalter des Teams läge derzeit bei 47 Jahren. "Da sind Leute dabei, die gerade mit dem Abi fertig sind, Studenten, wissenschaftliche Mitarbeiter, Friseure, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Datenschützer", zählt Zinner die Mischung auf. Es gebe eine Tendenz, dass sich bislang mehr Frauen engagieren als Männer. Das sei aber bei den meisten Freiwilligenprogrammen so.