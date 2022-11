Eigentlich freute sich Gisela Molek darauf, als Rentnerin einmal selbst Kundin zu sein und bei Galeria Kaufhof in der Chemnitzer Innenstadt einkaufen zu gehen. Lang ist es nicht mehr hin, die Verkäuferin ist 63 Jahre alt und verbringt schon ihr gesamtes Berufsleben im Kaufhaus, hat mehrere Umbenennungen miterlebt, startete schon vor der Wende im Centrum Warenhaus.

46 Arbeitsjahre im Kaufhaus sorgen für emotionale Bindung

Dass ihr Arbeitsort nun erneut ins Wanken gerät, trifft sie tief. "Bei 46 Arbeitsjahren in einem Kaufhaus steckt man es nicht so einfach weg, wenn so ein großes Geschäft schwankt", sagt sie. Gisela Molek ist seit 46 Jahren Verkäuferin und verbrachte ihr gesamtes Arbeitsleben im Chemnitzer Kaufhaus. Bildrechte: MDR/Sarah Hofmann

Bei 46 Arbeitsjahren in einem Kaufhaus steckt man es nicht so einfach weg, wenn so ein großes Geschäft schwankt. Gisela Molek Mitarbeiterin Galeria Kaufhof in Chemnitz

Wie 125 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss sie derzeit um ihren Job bangen. Denn der Konzern Karstadt Kaufhof, zu dem auch Galeria Kaufhof gehört, hat erneut Insolvenz beantragt. Er kündigte zudem an, 47 Filialen in Deutschland zu schließen, auch die in Chemnitz steht auf der Kippe.

Kampflos wollen sie sich dem Schicksal nicht ergeben

Mit einer Fotoaktion will die Belegschaft gemeinsam mit dem DGB Südwestsachsen nun auf die Misere aufmerksam machen. Wer sich mit ihnen solidarisch zeigen und für den Erhalt des Standortes einsetzen will, kann sich vor Ort fotografieren, das Bild sofort ausdrucken und an eine dafür vorgesehene Leinwand hängen.

Die Aktion startete am Freitagnachmittag. Das erste Gesicht an der Wand: das von Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD). Oberbürgermeister Sven Schulze und Ralf Hron vom DGB Südwestsachsen verewigten sich beide auf der Fotowand im Hintergrund. Bildrechte: MDR/Sarah Hofmann

Der Verbleib des Kaufhauses sei ihm ein wichtiges Anliegen. "Es ist ein wichtiger Bestandteil einer lebendigen und vielfältigen Innenstadt", sagt der Stadtoberste MDR SACHSEN. Er hofft nun, ebenso wie die die Belegschaft des Kaufhauses und die Gewerkschaft, dass viele Menschen ihr Gesicht zeigen und sich für den Erhalt des Kaufhauses einsetzen.