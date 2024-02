"Kurzzeitladen aktiv" bietet Gesundheits- und Kreativkurse

Neben einem Verkaufsladen gibt es in Neukirchen auch einen "Kurzzeitladen aktiv". Hier werden Kreativ- und Gesundheitskurse angeboten. Elisabeth Kunz, die zweimal im Monat einen Malkurs anbietet, hat sich damit einen Traum erfüllt. Ihr Kurs richtet sich an Menschen ab zehn Jahren, die "gerne malen, aber Zuhause keinen Platz oder keine Zeit haben".



Gewinn will sie damit nicht machen, sondern ein zusätzliches kreatives Angebot in der Gemeinde schaffen. "Es könnte ruhig mehr solche Angebote in Neukirchen geben", sagt sie. Deshalb ist sie froh, dass der Kurzzeitladen es kostengünstig möglich macht. "Ich gehe auch gern in andere Kurse, die hier angeboten werden", so Kunz.

Laut Leonhardt-Dietrich werden die Angebote unterschiedlich gut angenommen. "Der Yoga-Kurs ist sehr beliebt und findet deswegen immer gleich dreimal hintereinander statt", erzählt sie. "Andere Angebote wurden zwei-, dreimal ausprobiert und dann eingestellt, weil das Interesse nicht so groß war." Darüber muss sich Kunz bei ihrem Malkurs keine Gedanken machen. Die nächsten Termine sind bereits ausgebucht.

Bildrechte: coperservice1/Joerg Vogel

Gemeinde froh über Leerstandsbelebung

Die Gemeinde Neukirchen ist sehr froh über die Kurzzeitläden in der Stadt. "Die verschiedenen Workshops oder Sportstunden, die es im aktiven Kurzzeitladen gibt, sprechen unterschiedliche Zielgruppen und Generationen an", sagt Jana Gratias, Netzwerkkoordinatorin von Neukirchen. "Sie ermöglichen unseren Bürgerinnen und Bürgern die Teilnahme an Aktivitäten, die sonst für sie gegebenenfalls gar nicht erreichbar wären." Beide Läden würden zur Vielfalt in der Gemeinde und zur Belebung des Leerstands beitragen.

Beide Läden tragen zur Vielfältigkeit von Kauf- und Mitmachangeboten im Ort bei und beleben den sonstigen Leerstand. Jana Gratias Netzwerkkoordinatorin von Neukirchen