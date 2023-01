Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping überreichte im Beisein von Chefarzt Ludwig Schütz im Klinikum Chemnitz Sergii Bilohurov ein kleines Geschenk. Der 46-jährige Ukrainer aus Charkiw wird seit Dezember im Klinikum Chemnitz behandelt. In der Ukraine war er auf eine Mine gefahren und hatte sich dabei eine offene Fraktur des linken Beines zugezogen.

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping überreichte im Beisein von Chefarzt Ludwig Schütz im Klinikum Chemnitz Sergii Bilohurov ein kleines Geschenk. Der 46-jährige Ukrainer aus Charkiw wird seit Dezember im Klinikum Chemnitz behandelt. In der Ukraine war er auf eine Mine gefahren und hatte sich dabei eine offene Fraktur des linken Beines zugezogen.

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping überreichte im Beisein von Chefarzt Ludwig Schütz im Klinikum Chemnitz Sergii Bilohurov ein kleines Geschenk. Der 46-jährige Ukrainer aus Charkiw wird seit Dezember im Klinikum Chemnitz behandelt. In der Ukraine war er auf eine Mine gefahren und hatte sich dabei eine offene Fraktur des linken Beines zugezogen. Bildrechte: dpa

Seit Kriegsbeginn sind 21 Patienten aus der Ukraine nach Sachsen verlegt worden. Das teilte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping bei einem Besuch am Montag im Klinikum Chemnitz mit. Neben Chemnitz waren das Kliniken in Leipzig, Dresden und Borna. Hier wurden sowohl Militärangehörige als auch Zivilisten behandelt.

Ministerin Köpping unterstrich bei ihrem Besuch in Chemnitz, wie wichtig die medizinische Hilfe ist. "Die sächsischen Krankenhäuser haben sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine an medizinischen Hilfstransporten beteiligt und verletzte Menschen aus der Ukraine versorgt, wofür ich ihnen sehr dankbar bin. Das ist gelebte Solidarität und verdient höchste Anerkennung." Die Verletzten wurden nach dem sogenannten Kleeblattverfahren auf die Kliniken verteilt.