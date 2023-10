Musik Helmut "Joe" Sachse: Jazz-Ikone der DDR wird 75

28. Oktober 2023, 04:00 Uhr

Der in Chemnitz lebende Gitarrist Helmut "Joe" Sachse begann seine Karriere in der DDR. Schon früh trat er in verschiedenen Gruppen von Jazz-Legende Manfred Schulze auf. In den 1970er-Jahren gründete er sein eigenes Quintett "Osiris". Als Solo-Künstler genießt Sachse seit Jahrzehnten Kultstatus und gilt als einer der tonangebenden Jazzmusiker Deutschlands. Nun wird er 75 Jahre alt.