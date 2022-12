Mitten in der Nacht zu Donnerstag sind vier schwerstkranke Kinder aus einem Waisenheim im Gebiet Dnipro, nördlich von Saporischschja, in Chemnitz angekommen. Sie waren zusammen mit weiteren Kindern aus dem Kriegsgebiet erst per Militärzug nach Polen gebracht und dann nach Erfurt ausgeflogen worden. Die Patienten im Alter zwischen vier und 13 Jahren sind in einer palliativmedizinische Wohngruppe in Chemnitz untergebracht.

Die Kinder waren mit dem Flugzeug vom ostpolnischen Flughafen Rzeszów-Jasionka nach Erfurt geflogen worden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK