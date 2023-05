Zimmermeister Thomas Heidenreich und Zimmerin und Bautechnikerin Nadin Gembski wollen mit ihrem Projekt ein Teil der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 werden. Sie planen, Wandergesellen aus dem Handwerk im Jahr 2025 auf sogenannte Sommerbaustellen in der Kulturregion zu locken. "Wir wollen alle Gesellenvereinigungen zusammenbringen und so die Energie bündeln, die sich sonst in ganz Europa verteilt", sagt Heidenreich.