"Wir haben auf unserer Webseite nochmal unsere fünf großen Themenschwerpunkte in kurzen Sätzen aufgeschrieben, damit jeder weiß, dass er sich daran orientieren kann, soll und muss. Denn wir müssen der EU ein kohärentes Programm abliefern, wo alles zu allem passt, sich ergänzt und ineinander greift." Die EU stelle hohe Ansprüche an ein europäisches Programm und dem müsse jedes einzelne Projekt auch entsprechen.

Bereits in der Bewerbungsphase entstanden die sogenannten Mikroprojekte. Am 15. November startet nun die elfte Runde, bei der kleine Projekte mit bis zu 2.500 Euro gefördert werden. Bei Projekten mit einer europäischen Dimension kann die Förderung auch bis zu 3.000 Euro betragen. So wurden in den letzten Jahren zum Beispiel bereits ein Basketball-Jugend-Camp, das beliebte Stadtteilfest "Einhundert Meter Sommer" und Tanzprojekte gefördert.